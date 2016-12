Primo Maggio, 500mila in piazza a Roma per il "Concertone"

"Minuto di silenzio per Nepal e immigrati morti" - Lo spettacolo ha preso il via con un minuto di silenzio chiesto dalla conduttrice Camila Raznovich "per le due emergenze del momento: le popolazioni del Nepal colpite dal terremoto e i morti nel mar Mediterraneo".



Quello di quest'anno è un appuntamento speciale perché si festeggiano i 25 anni della manifestazione. Oltre alla protagonista assoluta, la buona musica, ci sono stati alcuni tra i conduttori che in questo quarto di secolo hanno animato il Concertone: Vincenzo Mollica (dal 1991 al 1994); Carlo Massarini (1990); Paola Maugeri (1998-2002); Enrico Silvestrin (1998); Francesco Pannofino (2012); Dario Vergassola (2014); Paolo Rossi (1995-2007) e Antonio Cornacchione (2005).



Mai come quest'anno la musica è stata rappresentata in tutta la sua varietà: dal rock al folk, dal pop al rap, dall'indie al reggae, dal metal all'elettronica. Il tema di questa edizione è "La solidarietà fa la differenza. Integrazione, lavoro, sviluppo. Rispettiamo i diritti di tutti, nessuno escluso".



LA SCALETTA:

1 - Kutso

2 - La Rua

3 - Bamboo

4 - Nigga radio

5 - Ylenia Lucisano

6 - Sandro Joieux

7 - Ghemon

8 - Ronda Folklub & Cavallaro

9 - Almamegretta

10 - Mario Venuti & Mario Incudine

11 - Tarantolati di Tricarico

12 - Med Free Orkestra

13 - Levante

14 - Santa Margaret

15 - Lello Anolfino e Tinturia

16 - Dellera

17 - Teresa De Sio

18 - Otto Ohm

19 - Nesli

20 - J.Senese & Napoli Centrale



FINE POMERIGGIO

Alessio Bertallot - DJ Set

Paolo Rossi Band



21 - Enrico Ruggeri

22 - Emis Killa

23 - Paola Turci

24 - Avitabile & Alpha Blondy

25 - J-Ax

26 - Irene Grandi

27 - Bluvertigo

28 - Lo Stato Sociale

29 - Alex Britti

30 - Goran Bregovic

31 - Lacuna Coil

32 - Noemi

33 - PFM

35 - Alessio Bertallot - DJ Set