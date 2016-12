Pink Floyd, lo storico Live at Pompeii rivive in una mostra

Un viaggio indietro nel tempo, fino a quell'autunno del 1971 quando Maben e i Pink Floyd realizzarono questa pietra miliare nella storia della musica. La band inglese, nel pieno della sua sperimentazione, tra psichedelia e rock, pretese di suonare dal vivo. Maben chiese e ottenne di girare l'opera nell'Anfiteatro Romano, con la garanzia che il Sito rimanesse chiuso. La Soprintendenza acconsentì e per quattro giorni, dal 4 al 7 ottobre, i Pink Floyd fecero il resto, suonando brani leggendari come Echoes, One of These Days e A Saucerful of Secrets.



Le foto della mostra provengono in gran parte dall'archivio privato di Maben, mentre i 18 inediti sono firmati Jacques Boumendil, allora direttore della fotografia di Pink Floyd Live at Pompeii. Esposti anche alcuni memorabilia e tracce audio.



La mostra, organizzata dal Comune di Pompei, in collaborazione con la mostra Rock!, allestita al Pan di Napoli, e i Lunatics - l'associazione culturale che riunisce i più famosi collezionisti della band - è l'evento clou di una serie di manifestazioni parallele che celebreranno l'evento. Su tutti i due live show che vedranno esibirsi due delle più rinomate cover band del gruppo inglese: i Pink Bricks e i Wallside. A salire per prima sul palco, l'8 luglio, sarà la cover band dell'agro nocerino sarnese, che vanta performance live in palcoscenici suggestivi come l'Arena dei Templi di Paestum e Villa Rufolo a Ravello. Il 18 sarà la volta dei Wallside, tribute band napoletana nata nel 2011.



Domenica 5 luglio, sempre nella sede del museo cittadino, si terrà invece la presentazione di due volumi dedicati alla band. Si comincia alle ore 18, con i Lunatics, che presenteranno al pubblico "Pink Floyd Storie e Segreti" e "Il Fiume Infinito - Tutte le canzoni dei Pink Floyd", pubblicati dalla Giunti di Firenze nel 2012 e nel 2014.