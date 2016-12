Phil Rudd condannato a 8 mesi, ma l'ex batterista degli AC/DC non andrà in carcere

L'ex batterista degli AC/DC, Phil Rudd, non andrà in carcere. Il musicista, imputato in Nuova Zelanda per possesso di droga e minacce di morte all'ex assistente personale, è stato condannato a 8 mesi di detenzione domiciliare, giovedì 9 luglio. Il rocker australiano, che aveva assoldato un killer per uccidere l'ex dipendente, sconterà la pena nella sua casa sulla spiaggia di Tauranga, in Nuova Zelanda, che sarà costantemente sorvegliata da telecamere.