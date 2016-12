Per Laura Pausini è già... Natale: svelata copertina nuovo album "Laura Xmas"

"Vi presento 'Laura Xmas', il mio nuovo disco che contiene solo canzoni di Natale", ha commentato la Pausini, che da circa un anno è tornata sul mercato discografico con l'album "Simili".

Per l'artista si tratta del primo album natalizio in 23 anni di carriera ed è un progetto che lei stessa artista definisce: "un sogno che da tempo tenevo chiuso nel mio cassetto". La copertina di "Laura Xmas", svelata in anteprima su Facebook è stata realizzata dalla stessa cantante in collaborazione con Laura Battista.



"Un sogno”, ha scritto l'artista romagnola, attualmente in tourneé in Centro e Sud America , “che da tempo tenevo chiuso nel mio cassetto, oggi vi presento la copertina che è una fiaba come quello che ascolterete, lo conoscerete presto". Chiaro il riferimento al "secret project" che si svilupperà il 3 e 4 ottobre a Imola con un video assieme ai suoi fans. La cantante non ha reso però nota la data d'uscita di questo disco.