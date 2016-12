Per Emma "Arriverà l'amore", ecco il nuovo singolo nell'attesa del disco

In occasione dell'uscita del video ha pubblicato re sui suoi social network questo messaggio : 'L'amore di una bambina per il suo sogno, l'amore che si spezza davanti agli occhi dei più piccoli e degli indifesi, l'amore che non si può dire, l'amore che qualcuno non vuole ancora vedere ma esiste, l'amore per se stessi che molto spesso viene meno, come la fiducia e il coraggio di continuare a credere in qualcosa di vero".



"L'amore ha tante forme e tante vite, muore e si rigenera più forte di prima, l'amore dovrebbe venire prima di ogni cosa... L'amore arriva nelle nostre vite... L'amore guarisce... L'amore non ferisce, non deride e non uccide nessuno... Io canto questo amore perché ci credo! Ci metto l'anima e la faccia senza abbassare lo sguardo... Con il cuore pulito si può andare ovunque senza avere paura".