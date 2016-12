Paul Kantner, addio al co-fondatore della mitica band Jefferson Airplane

Paul Kantner, uno degli eroi di Woodstock, fondatore e leader del gruppo dei Jefferson Airplane, è morto a San Francisco all'età di 74 anni per le complicazioni seguite a un attacco cardiaco. Con i Jefferson Airplane, Kantner realizzò brani entrati nella storia del rock come "Somebody to love" e "White rabbit", eseguite all'alba durante il mitico concerto di Woodstock nell'agosto del 1969.

Il chitarrista era malato da diverso tempo. Pochi giorni fa era stato ricoverato per un arresto cardiaco. E' morto nella sua città natale e patria di quella "Summer of Love" del 1967, cuore della rivoluzione culturale del movimento hippie.



Kantner fondò la leggendaria band con Marty Balin nel 1965: il gruppo pubblicò sette album. Nel 1973 si sciolsero e il musicista si unì al progetto The Planet Earth Rock and Roll Orchestra. Nel 1974 diede vita ai Jefferson Starship con la cantante dei Jefferson Airplane Grace Slick, con cui ottenne un buon successo commerciale.



Da una relazione con la stessa Grace Slick, ebbe una figlia, la cui nascita ispirò "A Child Is Coming", altra hit della band originaria



Solo pochi giorni fa la Recording Academy, la società che assegna i Grammy, aveva annunciato che avrebbe assegnato un riconoscimento alla carriera proprio alla band.