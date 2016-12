Papa Francesco, esce la raccolta "Wake Up!": parte del ricavato in beneficenza

"Wake Up!" contiene brani in cui il Pontefice affronta temi universali, trattati nelle sue catechesi, come la pace, la natura, l'attenzione ai bisognosi e agli ultimi, la fede, la famiglia.



L'album, distribuito da Believe Digital su licenza di Multimedia San Paolo, è corredato da un libretto di 24 pagine che raccoglie i testi delle preghiere e gli estratti di discorsi del Pontefice contenuti nell'album nella lingua originale in cui sono stati pronunciati dal Santo Padre (italiano, spagnolo, inglese o portoghese), con traduzioni in inglese e spagnolo.



Tutti gli inni – dal "Salve Regina" al "Veni Sancte Spiritus" - sono stati rivisitati in chiave moderna con la direzione artistica di Don Giulio Neroni. All'album "Wake Up!" hanno collaborato Giorgio Kriegsch (alias Nirvanananda Swami Saraswati), Tony Pagliuca (fondatore del gruppo Le Orme), Mite Balduzzi del Gen Rosso, Giuseppe Dati, autore fra gli altri di Laura Pausini, Lorenzo Piscopo (già collaboratore di Anna Oxa, Giorgia, Articolo 31) e il direttore d'orchestra Dino Doni.



Il disco in anteprima su Deezer - L'album è stato lanciato in anteprima mondiale e in esclusiva per l'Italia dal servizio di streaming Deezer. Qui di seguito il player per ascoltare "Papa Francesco: Wake Up!"