Oscar 2018, da James Franco ad Angelina Jolie: tutti gli snobbati dalle nomination

L' Academy non smette di stupire per le sue scelte delle nomination agli Oscar . James Franco , dopo aver vinto il Golden Globe come miglior attore in "The Disaster Artist" , è stato ignorato totalmente. Snobbato il regista Martin McDonagh , mentre il suo film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" e gli attori hanno tutti ricevuto candidature. Nulla da fare anche per Helen Mirren e Angelina Jolie con il suo "Per primo hanno ucciso mio padre" nella categoria miglior film straniero.

Di certo non deve essere stato facile per l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences riuscire a calibrare perfettamente tutte le nomination calate in un momento storico particolare come questo, in cui trovare un difficile equilibrio politico e sociale tra scandali molestie, diritti delle donne, rivendicazioni delle minoranze. Oltre la qualità indubbia di molti candidati, rimarrà il dubbio che alcune siano state scelte obbligate, con nomi sacrificati e rimescolamenti.



Può essere probabile che a causa delle recenti accuse di comportamenti sessuali inappropriati da parte di cinque donne, James Franco sia stato tagliato fuori dalle nomination: è stato l'unico vincitore dei Golden Globe di quest'anno a non essere stato nominato. Stranisce non vedere nella cinquina il regista Martin McDonagh di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" o, tra gli attori, Tom Hanks per "The Post". Saranno finiti dentro un gioco di bilancieri che poi hanno favorito sia Greta Gerwig e Jordan Peele, regista di "Lady Bird" (quinta donna a ricevere una nomination come miglior regista nella storia degli Oscar) e regista afro-americano di "Get Out" (quinto regista afroamericano nominato nella storia), sia gli attori Denzel Washington e Daniel Kaluuya (dopo l'onda lunga della controversia #OscarsSoWhite)?



Tra i grandi nomi invece sono rimasti fuori i registi Steven Spielberg, Ridley Scott e Dennis Villeneuve, mentre Michelle Williams, Emma Stone, Judi Dench e Jessica Chastain non ce l'hanno fatta tra le attrici.