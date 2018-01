Oscar 2018: 13 nomination per "La forma dell'acqua" di Del Toro, Guadagnino in corsa per miglior film

Ecco tutte le nomination:



FILM

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Eb bing, Missouri



REGIA

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Shape of Water



ATTORE

Timothee Chalemet

Daniel Day Lewis

Daniel Kaluuya

Gary Oldman

Denzel Washington



ATTRICE

Sally Hawkins

Frances McDormand

Margot Robbie

Saoirse Ronan

Meryl Streep



ATTORE NON PROTAGONISTA

Willem Dafoe

Woody Harrelson

Richard Jenkins

Christopher Plummer

Sam Rockwell



ATTRICE NON PROTAGONISTA

Mary J Blige

Allison Janney

Lesley Manville

Laurie Metcalf

Octavia Spencer



SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Call By My Your Name

The Disaster Artist

Logan

Molly’s Game

Mudbound



SCENEGGIATURA ORIGINALE

The Big Sick

Get Out

Ladybird

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



FILM D'ANIMAZIONE

The Boss Baby

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent



FILM STRANIERO

A Fantastic Woman

The Insult

Loveless

On Body and soul

The Square



FOTOGRAFIA

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water



MONTAGGIO

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



SCENOGRAFIA

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Dunkirk

Darkest Hour The Shape of Water



TRUCCO

Darkest Hour

Victoria&Abdul

Wonder



COLONNA SONORA

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars, The last Jedi

Phantom Thread

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri



CANZONE ORIGINALE

Mighty River

Mistery of Love

Remember Me

Stand up for Something

This is me



MONTAGGIO SONORO

Baby Driver

Blade Runner 2019

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: the last Jedi



SONORO

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape

Star Wars: the last Jedi



EFFETTI VISIVI

Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy II

Kong, Skull Island

Star wars, The last Jedi

War for the Planet of the Apes