One Direction, Zayn Malik lascia a sorpresa la band

14:54 - "Dopo cinque incredibili anni Zayn Malik ha deciso di lasciare gli One Direction" inizia così il post pubblicato su Facebook, con il quale la band ufficializza l'uscita di scena del membro. "Niall, Harry, Liam e Louis continueranno con una formazione a quattro e andranno avanti con iconcerti del loro tour mondiale e con la registrazione del quinto album". Alla base della decisione il desiderio da parte di Zayn di avrere una vita normale

"La mia vita con gli One Direction mi ha dato molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare - dice Zayn - Sento che è arrivato il momento giusto per lasciare la band. Mi scuso con i fan, ma è quello che sento nel cuore. Lascio perché voglio essere un normale 22enne che si possa godere relax e privato lontano dalla luce dei riflettori. So che avrò per sempre quattro amici in Louis, Liam, Harry e Niall. So che continueranno ad essere la migliore band del mondo".