One Direction, anche Harry Styles firma un contratto solista

Secondo alcune indiscrezioni, riportate da Billboard, Harry Styles potrebbe presto lasciare gli One Direction per buttarsi sulla carriera da solista. Il cantante avrebbe infatti firmato il suo primo contratto discografico con la Columbia Records per una nuova avvenmtura senza Niall, Liam e Louis. Al momento la boy band è in pausa e Harry sta girando "Dunkirk", il nuovo film sulla Seconda Guerra Mondiale di Christopher Nolan.