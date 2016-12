3 aprile 2015 Nicki Minaj e il seno miracoloso: il piccolo fan in lacrime si riprende subito Sul palco la star gli fa appoggiare la testa sul petto e lui "rinasce" all'istante. "Posso curare i malati" scherza lei su Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

14:42 - Donnie, un ragazzino di Belfast, non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha incontrato il suo idolo Nicki Minaj. "Ho aspettato questo momento per così tanto tempo" ha singhiozzato, prima che la cantate lo abbracciasse e gli mettesse la testa sul seno. A quel punto, però, il giovane fan si è subito ripreso e dopo aver sbirciato nel reggiseno di Nicki ha lanciato uno sguardo beffardo verso il pubblico.

La Minaj non si è risentita per questo scherzetto, ma ha anzi condiviso il momento su Instagram. "Guardate come smette di piangere quando appoggia la testa su di loro. Hanno un vero potere che si irradia e possono curare i malati. Wow.". E la cosa le è piaciuta tanto da postare in un secondo momento una foto che ritrae lei e il piccolo fan di fianco a un dipinto della Madonna con il bambinello appoggiato al petto.



Per una volta la popstar non stava cercando di provocare, anzi aveva abbracciato il ragazzino con un gesto sincero e materno. Le sue curve esplosive però hanno avuto un effetto diverso e il piccolo Donnie, dopo un'esperienza del genere, sarà diventato sicuramente il più popolare della scuola.