Niccolò Moriconi e Giancarlo Giannini insieme per "Un uomo migliore"

12:35 - E' uscito per il Web "Un Uomo Migliore", il nuovo singolo di Niccolò Moriconi, un brano che segna la maturazione del giovane cantautore romano. La canzone si avvale della partecipazione dell'attore italiano Giancarlo Giannini, che per la prima volta presta la voce per un brano pop. “Ho scritto questo brano senza alcun intento polemico – ha dichiara Niccolò – E' un'esortazione a ignorare i giudizi gratuiti e le ‘condanne’ del prossimo”.

In questo nuovo lavoro Niccolò prende spunto dai casi più discussi e controversi della giustizia italiana, per compiere un viaggio nella propria interiorità e spronare ognuno a credere nella sua identità, rifiutando ogni omologazione.



Il brano, in apertura e chiusura, vede uno vero e proprio scambio di battute tra Niccolò e il maestro Giannini: "Che la speranza non possa morire per chi vive in un modo diverso; che la forza rimanga per sempre per chi non vuol mischiarsi nel coro (...), in un'Italia che piange e che muore...ma che sorride a un uomo migliore”.



Nonostante la giovane età, Niccolò vanta già alcuni riconoscimenti importanti. Nel 2013, infatti, con il brano "Regalami un sorriso", ha vinto la terza edizione del concorso Una Voce per il Sud, presenti tra i membri della giuria tecnica Adriano Pennino e Marco Masini.



Il brano è stato scelto poi come colonna sonora di un cortometraggio intitolato "Le Ali dell’Angelo", presentato al Festival del Cinema di Roma. I precedenti inediti di Niccolò Moriconi, come "Amo te", "Una Canzone che Sogna" e "Diamante nel Cielo" hanno riscosso un grande successo radiofonico e sono stati trasmessi su oltre 100 emittenti radiofoniche e network.