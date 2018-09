Negramaro, i medici sulle condizioni di Spedicato: "Quadro in lento miglioramento"

Cauto ottimismo dei medici nel nuovo bollettino sulle condizioni di Emanuele Spedicato , il 38enne chitarrista dei Negramaro ricoverato in rianimazione a Lecce per un'emorragia cerebrale. "Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento" fa sapere la direzione sanitaria dell'ospedale Vito Fazzi. Il musicista è stato sottoposto a esami diagnostici, ma "la prognosi, vista la gravità del caso, resta comunque riservata".

Nel bollettino, i medici hanno evidenziato un lento miglioramento del chitarrista che "è stato sottoposto a diverse Tac il cui stato conferma l'evoluzione positiva del quadro clinico del paziente, che permane sostanzialmente stabile. Anche i parametri vitali, monitorati costantemente, continuano ad essere buoni. E hanno poi sottolineato che "la prognosi, vista la gravità del caso, resta comunque riservata".



RINGRAZIAMENTO DELLA BAND SUI SOCIAL - Intanto sui social i Negramaro hanno rotto il silenzio e con un post hanno voluto ringraziare i fan e gli amici per la vicinanza: "Grazie a tutti per questo caloroso sostegno e questo grande affetto. Siamo certi che il nostro Lele lo stia raccogliendo tutto per tornare più forte. Serviranno ancora i vostri pensieri più positivi per i giorni che verranno. Non sarà un’attesa facile ma gli siamo tutti vicini. Saremo forti e pronti per il suo grande ritorno. #ForzaLele". Tra i tanti commenti ci sono anche quelli di Vasco Rossi ("Forza Lele"), quello di Giorgia ("Con voi con il cuore e i pensieri, forza Lele!") e quello di Laura Pausini (una emoticon con le mani giunte in preghiera tra due cuori).