Musica, morto il cantante Ben E. King Autore e interprete di "Stand by me"

Iniziò la carriera con i "Drifters" ed ottenne una buona accoglienza di pubblico con i brani "There goes my baby", "Save the last dance for me" e "Spanish Harlem".



Negli anni '80 il successo internazionale con la sua canzone più famosa "Stand by me" grazie all'omonimo film con la regia di Rob Reiner. La sua "Stand by me" divenne famosa anche in Italia interpretata da Adriano Celentano.