Morto Sergio Sollima, "papà" di Sandokan

E' morto a Roma, all'età di 94 anni, il regista Sergio Sollima. Noto per i suoi film di spionaggio e per i suoi "spaghetti western", fu anche il padre di Sandokan, lo sceneggiato Rai interpretato da Kabir Bedi. Dopo aver cominciato nel teatro (nel 1948 lavora con un giovanissimo Nino Manfredi), al cinema arriva prima come assistente, poi come sceneggiatore, e infine come cineasta. A raccoglierne l'eredità è il figlio, regista, Stefano.