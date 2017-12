Morta a 23 anni la pornostar August Ames. I suoi amici: "Si è suicidata"

Nel giro di quattro anni aveva recitato in 270 film, per alcune delle compagnia più importanti del settore. Agli Oscar del porno del 2015, gli AVN Awards, era stata nominata come "Miglior nuova starlet", mentre negli anni seguenti aveva sempre ricevuto nomination per "Performer femminile dell'anno". Categoria per la quale era in corsa anche nell'edizione 2018, che si terrà a gennaio.



In un tweet di pochi giorni fa aveva scritto di aver rinunciato a girare una scena con un attore perché questi aveva lavorato in un porno gay. Subissata di insulti e di accuse di omofobia, aveva provato a difendersi spiegando che non si trattava di discriminazione ma che molte attrici decidono di non girare con attori che hanno fatto porno gay per una questione di sicurezza di salute. "Non voglio mettermi a rischio - aveva scritto -, non so come si comportino nella loro vita privata".



Il 4 dicembre aveva quindi twittato tutta la sua frustrazione per quanto accaduto. "Scegli con chi vuoi lavorare. Non fare nulla che ti faccia sentire a disagio. Condividi i tuoi pensieri. Hmmm, bene. Ho fatto tutte queste tre cose e Twitter mi ha coperta di immodizia".