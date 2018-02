Molestie sessuali, Uma Thurman: "Weinstein aggredì anche me"

Uma Thurman ha raccontato al "New York Times" di essere stata anche lei una delle "prede sessuali" di Harvey Weinstein, che aggredì l'attrice. Nel 1994 al Savoy di Londra, poco dopo la prima di "Pulp Fiction", racconta la diva, "mi sbattè sul letto. Cercò di spingersi dentro di me e di calarsi i pantaloni. Non mi violentò, ma era come se io fossi stata un animale che cercava di liberarsi".