Modà, ritorno a San Siro tra grandi hit, i Pooh e la loro "Passione Maledetta"

Parla al plurale Kekko , a dimostrazione che la forza dei Modà è quella di essere sempre stati uniti. Dal palco di San Siro, dove una enorme passerella circolare li avvicina di più al pubblico, Silvestre non nasconde l'emozione: "Siamo cinque coglioni qualunque resi importanti da un pubblico bellissimo". E i fan li premiano con un doppio sold out. Un grande show, con scaletta azzeccata, che ieri sera ha ospitato i Pooh . Il "vecchio" e il nuovo uniti da una "Passione Maledetta": la musica.

Ad aprire i due concerti sono stati Chiara Grispo e i Dear Jack. I Modà si sono ripresi San Siro a due anni dalla loro "prima volta". E hanno scelto il Meazza per far ascoltare dal vivo i brani dell'ultimo album "Passione Maledetta", tre volte disco di platino con oltre 150 mila copie. Intervallati da hit come "Se si potesse morire", "Come un pittore", "Arriverà", "La notte".

A metà concerto la sorpresa, già annunciata, sono stati i Pooh. Kekko si è divertito a cantare con il gruppo, che a San San Siro ha appena festeggiato i 50 anni di carriera, in un ideale passaggio di consegne le canzoni immortali come "Pensiero", "Noi due nel mondo e nell'anima" e "Tanta voglia di lei". Per circa due ore e mezza i Modà non si sono risparmiati. E non solo vocalmente. Con una performance atletica lungo la passerella anulare che ha abbracciatogran parte del parterre: una maratona chiusa da una telecronaca di Guido Meda.

Lo spettacolo è culminato con "E' solo colpa mia", tra barre luminose che circondavano Kekko in una foresta di led: "Dedichiamo la serata alle persone come noi, le persone normali, non smettete di sognare. I sogni sono come la salute, quando ci sono avete tutto".

E non è tutto. Da venerdì 24 giugno sarà in rotazione "Stella Cadente", il quarto singolo estratto dall'ultimo disco. I Modà saranno poi il 25 giugno all'Arena Sant'Elia di Cagliari, il 9 luglio al festival Moon And Stars'16 di Locarno, in Svizzera, e il 14 luglio apriranno il Collisioni Festival di Barolo (CN). Dal 9 novembre il tour riprenderà dai palazzetti.