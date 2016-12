Modà: "La nostra Passione Maledetta tra viaggi e amore"

Avete annunciato la tappa a San Siro, un altra bella sfida...

Abbiamo lavorato bene e si riparte dalla direzione giusta. Anzi, è ancora più difficile perché confermare il grande successo non 58 mila persone è una bella sfida, però ci crediamo e abbiamo un progetto stupendo.



State preparando appunto il nuovo album "Passione Maledetta", perché questo titolo?

E' la nostra passione, maledetta è un sinonimo tra virgolette di benedetta, che per fortuna c'è. E' un bellissimo disco, non vediamo l'ora che esca. La pre-produzione è già stata fatta, il 7 settembre entriamo in studio e finalmente registriamo...



Di cosa parla il disco?

Di famiglia, genitori, consigli e di amore, ovviamente. Ma anche di solitudine e viaggi condivisi, c'è un pezzo che si chiama 'California' che è l'esperienza californiana che abbiamo fatto io, Zappa e mio cugino a ottobre. Ci sono sfumature rock, c'è pop. Passiamo dal romantico al lento, ci incazziamo pure, con 'Passione Maledetta'.



E' prevista qualche collaborazione?

In questo momento ci sono dei sogni che stiamo coltivando. A livello internazionale. Noi ci speriamo, con Anastacia è stato un bellissimo duetto nato per caso.



Un sogno su tutti?

Ce ne sono troppi. Meglio non sbilanciarsi, se poi ci dicono no... (ridono)



Siete molto attenti ai giovani talenti, chi vi piace?

I Kolors sono bravissimi, fanno spavento. Hanno già una gavetta alle spalle, suonano, sono alternativi. Sono avanti di dieci anni rispetto a molti, noi compresi. Noi siamo molto diversi da loro, ma li stimiamo. Il fatto che cantino in inglese gli potrebbe aprire delle strade importanti, li conosciamo da tempo, non li abbiamo scoperti ad 'Amici'. Hanno tanti chilometri alle spalle e sono quelli che fanno la differenza.