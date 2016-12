Mistero sulla morte di Barbarella, l'attrice hard scoperta da Moana Pozzi

"La palestra - scrive Cicciolina sul social in un post datato 22 gennaio - luogo di socializzazione e di esercizio fisico ma anche un luogo in cui ritornano nella mente i ricordi con la mia carissima amica Barbarella, scomparsa il 3 dicembre 2015".



"Ricordo - prosegue Cicciolina - la felicità di rivedersi e sentirsi anche se raramente era sempre tanta, durante le corse insieme, durante il lavoro... forse perché sapevi che ti volevo bene, che per me eri speciale, un legame, un affetto sincero... Cara Virna... te ne sei andata in silenzio, così che non ci riesco ancora a credere, penso al tuo sorriso e l'unica cosa che vorrei fare è spettinarti come si fa con i bambini ed abbracciarti e dirti quanto ti voglio bene, i nostri momenti felici, le nostre fotografie insieme, il set della nostra vita che oggi ci illumina nel mondo, ora da lassù mi guardi... Il tuo affetto e la tua amicizia per sempre nel mio cuore, il tuo sorriso nella mia mente, il tuo ricordo nella mia anima... Ciao Barbarella, ciao amica mia Virna. Tua cara Cicciolina".



Dopo essere entrata nella scuderia di Schicchi, barbarella aveva raggiunto la popolarità negli anni Novanta, partecipando anche ad Avanzi su Raitre. Dopo un fallito tentativo di passare al teatro, aveva riscosso grande successo nei night club e con decine di film a luci rosse, prima di ritirarsi dal mondo del porno nel 2003. La sua ultima apparizione pubblica risale al funerale di Riccardo Schicchi, il 9 dicembre 2012.