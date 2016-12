Mina e Celentano, svelata copertina e alcune tracce dell'album

E' stata svelata la copertina di "Le migliori", il nuovo disco di Mina e Celentano, in uscita l'11 novembre. I due artisti sono ritratti in abiti femminili, molto colorati. Ideale seguito di "Mina Celentano" del 1998, conterrà, oltre ad "Amami Amami", anche una nuova versione del classico dell'ex ragazzo della via Gluck "Prisencolinensinainciusol", più gli inediti "Il bambino col fucile", "Quando la smetterò" e "A un passo da te (Ragione e sentimento)".