Mina, 40 anni fa l'ultima apparizione pubblica a Bussoladomani

Era il 23 agosto del 1978 quando Mina calcava il palcoscenico di Bussoladomani , a Lido di Camaiore, in Versilia, per quella che sarebbe stata la sua ultima esibizione in pubblico . Il concerto faceva parte di una serie di quindici show, tutti a Bussoladomani nell'arco dell'intera estate, che segnavano il ritorno dal vivo della cantante di Cremona dopo alcuni anni di assenza. L'esibizione è immortalata nell'album doppio " Mina Live '78 ".

Le serate sarebbero dovute essere quindici e solo per un caso fortuito è potuta arrivare a noi la registrazione di quel concerto. Infatti il progetto iniziale era quello di registrare, sia in un audio che in video con una ripresa televisiva, l'ultima delle date in programma. Ma alla fine, a causa di un'infezione polmonare contratta dalla cantante, le date furono solo undici. L'album potè uscire comunque grazie a una registrazione di prova effettuata dal tecnico del suono, Nuccio Rinaldis, in accordo con il direttore d'orchestra Pino Presti, proprio nella serata del 23 agosto. Che si sarebbe poi rivelata quella dell'ultimo concerto di sempre della Tigre di Cremona.