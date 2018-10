Miguel Bosé, l'ex compagno Nacho Palau annuncia azioni legali: "Per proteggere i nostri figli"

Estremamente schivo per quanto riguarda la sua vita privata, Miguel Bosè non ha mai reso noto ufficialmente la sua relazione con lo scultore valenciano durante i molti anni in cui è durata. Ha quindi sorpreso la dichiarazione rilasciata da Palau attraverso i suoi avvocati, in cui oltre ad annunciare possibili problemi con il suo ex Bosé, rivela alcuni dettagli sul loro rapporto, iniziato 26 anni fa. Questo il comunicato: "Dopo la rottura della relazione e una convivenza continuativa con Miguel Bosé Dominguín per più di 26 anni, e dopo il fallimento di precedenti negoziati per raggiungere un accordo, Ignacio Medina Palau ha incaricato questo studio professionale di intraprendere tutte le azioni legali necessarie per la difesa e la tutela dei suoi interessi e, soprattutto, quella dei loro figli minori".



Bisognerà ora aspettare la reazione del cantante, che pare abbia problemi con il fisco e vivrebbe già in Messico da settembre con due dei quattro figli: "Ora vivo in Messico per motivi famigliari e di lavoro", avrebbe dichiarato all’agenzia di stampa spagnola.