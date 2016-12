Miguel Bosé: "Da quando sono papà ho scoperto il vero amore"

Miguel cominciamo da "Amo", questo nuovo album - che contiene 4 brani in italiano - come nasce?

Parla della conoscenza, già dalla copertina si capisce tutto. C'è il mio mondo. La mia infanzia, ci sono i miei interessi: dalla biologia all'aritmetica, dall'architettura alla fisica e la letteratura. E' un viaggio immenso che parte dalla mia insaziabile curiosità. Da bambino leggevo anche le prescrizioni mediche... Ho cantato le cose che mi hanno sempre affascinato, amo le cose che so e che non so, quelle che intuisco.. quelle in cui credo, che arriveranno... Amo affascinarmi, esplorare, scoprire. Questo è il vero Miguel e il vero Bosé. Ognuno ha il suo mondo, ma sono due persone unite da questa avidità di conoscenze.



A proposito, parli sempre di queste due anime che albergano in te, ci spieghi meglio?

Miguel è molto importante per Bosé perché è quello che gli dà la terra, lo sa trattenere, gli dice adesso ti fermi, vai a letto, ti riposi. E' un uomo low profile, quasi noioso, un cittadino molto normale. Forse fabbricato apposta per compensare l'uragano Bosé che quando si sguinzaglia può creare dei problemi grossi. Non ha frontiere, gli piacciono le avventure... E' infantile, non ha maturità. Ma Bosé paga i conti e le fatture i due si devono sopportare.



Da poco sei diventato papà, come ti ha cambiato questa esperienza?

L'ho fatta molto tardi anche perché la mia professione mi richiedeva tutte le energie del mondo. E poi io sono sempre stato famoso per essere selvaggio. Il giorno in cui sono diventato papà si è aperto un giardino di emozioni unico, che non somiglia a nient'altro. Adesso sto scoprendo l'amore. Prima ero solo convinto di essere stato innamorato. Adesso so cos'è l'amore vero, fatto di sacrificio. Papà Miguel lo sta vivendo tutti i giorni ed è una grande scuola.



I tuoi ragazzi di Amici, i Dear Jack, vanno a Sanremo, hai dato loro qualche consiglio?

Intanto voglio dire che li ho scelti e che per me hanno vinto loro. L'altra ragazza, che fine ha fatto? Hanno un carisma straordinario. Il gusto nel comporre, la voce, il timbro... tutto incredibile. Parlo spesso con loro, ma non ho nessun consiglio per Sanremo: vincere o non vincere, l'importante è la canzone. Anzi forse è meglio se non vincono. Tra l'altro ho saputo che ci sono anche Moreno ed Emma.. insomma c'è tutto Amici. Manco solo io.