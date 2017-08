Michele Zarrillo, è morto il fratello Maurizio

Grave lutto per Michele Zarrillo che ha perso improvvisamente il fratello maggiore Maurizio , anche lui musicista. A comunicarlo via social l'amico e collega Giampiero Artegiani. I due avevano suonato insieme negli anni Settanta con i "Semiramis", rockband di cui aveva fatto parte anche Michele. "Senza preavviso, sei passato in un’altra Dimensione lasciandoci tutti costernati, addolorati, affranti..." si legge nel post.

"Prima o poi, sicuramente, ci ritroveremo per continuare insieme l’eterna navigazione senza fine... perché, COME TI AVEVO DETTO: La Fine, non esiste! Buon vento amico mio, e saluta tutti" il toccante ricordo dell'amico. Nessun commento invece, per il momento, da parte del fratello Michele toccato da quello che pare essere un lutto prematuro e improvviso.