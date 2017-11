Mariah Carey, accusata di molestie sessuali e razzismo dall'ex bodyguard

Il polverone scatenato dal caso Weinstein non risparmia nessuno e non c'è star che non abbia qualche scheletro nascosto nell'armadio. Tra le ultime in ordine cronologico Mariah Carey, contro la quale un suo ex bodyguard, Michael Anello, sembra voler intentare una causa legale per molestie e razzismo con una richiesta di risarcimento danni per 700mila dollari.