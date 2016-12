Marco Rettani: Ornella Muti e Patty Pravo ospiti speciali del nuovo singolo

Marco Rettani presenta la clip di "Non lasciarmi mai sola", secondo brano estratto del nuovo disco "Solo per le favole d'amore" e titolo del suo ultimo libro. Ospiti d'eccezione Patty Pravo per il featuring - "l'ultima vera diva della musica italiana" come la definisce lo scrittore e cantante - e Ornella Muti, che è invece la romantica protagonista del videoclip che accompagna il pezzo.