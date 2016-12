3 dicembre 2015 Marco Mengoni, chiusa la playlist del 2015: "Ma non sono solo canzonette" Esce "Le cose che non ho", album che chiude il percorso iniziato con "Parole in circolo", uscito a gennaio. Nel disco anche canzoni scritte da Giuliano Sangiorgi e Sia

Esce venerdì 4 dicembre "Le cose che non ho", il nuovo album di Marco Mengoni che chiude idealmente quella playlist in divenire lasciata aperta a gennaio al momento dell'uscita di "Parole in circolo". "In questo anno sono cresciuto e credo sia importante mandare messaggi - spiega lui -. Sono vicino a chiunque abbia lottato per migliorare la nostra civiltà. Cosa mi manca oggi? Il tempo di godermi il presente".

Ha aperto l'anno musicale italiano e ora di fatto lo chiude. In mezzo un tour breve ma intenso che nel 2016 vivrà la sua seconda tranche con un numero cospicuo di date, che molto probabilmente comprenderanno uno sconfinamento in alcuni Paesi europei. Per Marco Mengoni questo è stato un anno decisamente importante, caratterizzato da quella che all'uscita di "Parole in circolo" era stata definita una playlist ("ma non mi piace come termine, è troppo moderno, io sono anziano...") in divenire. "E' stato periodo creativo molto lungo che vorrei continuasse - spiega lui -. Ci ho messo tutto quello che potevo per equiparare i due dischi, renderli i più equilibrati possibile.".



Cosa ti ha lasciato questo periodo di lavoro così lungo e articolato?

Devo ancora capire del tutto... Di sicuro oggi ho una consapevolezza e una maturità che mi serviranno in futuro. Ma io cerco di concentrarmi sempre sul presente. Devo ancora mettere a fuoco.



Tu sei uno in continua evoluzione, ti dichiari perennemente insoddisfatto...

Mi metto sempre in discussione e distruggo quello che poi faccio. La produzione e aver iniziato un percorso con Michele Canova, mi ha fatto crescere e prendere strade diverse, magari anche passando attraverso scontri. La musica è un mezzo per farmi crescere e per questo non sarò mai soddisfatto del tutto.



C'è qualcosa di te che vorresti che i fan non si perdessero?

Il lato che non deve sfuggire potrebbe essere un difetto ma alla fine diventa un pregio. Sono un testardo che va avanti sempre con l'obiettivo di superarsi. Io e il mio pubblico stiamo crescendo insieme, spero che questo lo avvertano. Sia nella mia musica che nel percorso che stiamo facendo insieme.



"Parole in circolo" è una canzone che parla di libertà e gesti che cambiano in meglio il mondo...

Mandare dei messaggi è fondamentale per me. Sono vicino a chiunque abbia lottato per migliorare la nostra civiltà, persone inarrivabili come Martin Luther King o Gandhi. Questo disco è uscito in un momento storico delicato. Sono contento di aver alzato gli occhi, essere cresciuto e aver parlato di... amore.