Marcella Bella: "Sono una femmina passionale, in amore come sul lavoro"

La chioma leonina è sempre riccia ma più bionda, il sorriso è luminoso, con quel rossetto rosso che per Marcella Bella è imprescindibile. La cantante è raggiante, in splendida forma. E' uscito " Metà Amore Metà Dolore ", un disco di inediti dal titolo azzeccatissimo, con Mario Biondi . A Tgcom24 , che offre il video in esclusiva del singolo scritto dai fratelli Rosario e Gianni Bella con Mogol , l'artista si racconta tra presente, passato e... futuro.

Marcella, come è nato l'album con Mario Biondi?

Non lo incontravo da anni e in occasione di "Una serata Bella" abbiamo cantato insieme "L'ultima poesia". Poi Gianni e Rosario, i miei fratelli, che sono suoi amici storici, hanno scritto questa canzone, le nostre due voci erano molto belle insieme così è nato il progetto. Mario se ne è talmente innamorato che ha deciso di produrre l'album.

Perché ti piace Biondi?

Il suo mondo soul mi ha affascinato, mi ha fatto tornare indietro a quando io e Gianni ascoltavamo insieme Billie Holiday e Stevie Wonder. Che magia.

Avete fatto anche un video insieme...

Nel modo più semplice possibile, dando molto spazio alla musica. Cercando di recitare le parole, il testo è di Mogol. Cantiamo l'incomprensione di una coppia, un grande amore, due persone che non riescono a stare insieme e che non riescono neanche a stare lontani. Non sanno chiedersi perdono.

A proposito di amore, tu hai lo stesso uomo da 38 anni, come si fa?

E' stato bravo mio marito che mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale. Non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quando amo. Il segreto è partire con il piede giusto. Spesso le persone si mettono insieme per convenienza, per amicizia, quando leggo eravamo molto amici e poi ci siamo innamorati, io non ci credo, per me deve nascere tutto da una grande passione. Mario (il marito, ndr) mi dice sempre che mi stima molto come donna...

Ti sei dedicata molto alla famiglia?

Eccome, non è facile cantare con successo e dedicarsi agli affetti. Significa rinunciare a tante cose. Ogni tanto ho abbandonato la musica e il mio lavoro per seguire i miei tre figli e soprattutto per non lasciare mai da solo mio marito.

Sei anche una icona sexy, lo sai?

Forse questo è anche il segreto del mio matrimonio. Non rinuncio mai alla mia femminilità, mio figlio maggiore mi prende sempre in giro, dice che sono una mamma come tutte le altre ma che non mi ha mai visto senza rossetto (ride, ndr). E io aggiungo, e neanche con le ciabatte... che hanno sempre il tacchettino e il peluche.

Il mondo della musica è cambiato?

Le basi son sempre le stesse, cambiano gli strumenti. Internet veicola la musica in modo diverso. E poi ci sono i talent, che non demonizzo, ma che a mio parere continuano a sfornare cantanti che poi vengono dimenticati. Non si ha il tempo di assaporare un artista che ne escono altri venti. Mi piace Mengoni, Emma. E pochi altri.

Il giudice lo faresti?

Non me lo hanno ancora chiesto. Mi piacerebbe però fare un lavoro diverso, più vicino ai ragazzi, un po' come ha fatto Emma che ho molto ammirato. Se pensi che mastico musica da quando sono ragazzina, sono cresciuta in una famiglia in cui eravamo tutti musicisti. A nessuno è venuto in mente di coinvolgere la famiglia Bella, chissà perché? Forse perché non ci sappiamo vendere...