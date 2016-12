Madonna in concerto a Torino, allerta sugli spettatori stranieri

Sale l'attesa per i concerti di Madonna il 19, 21 e 22 novembre a Torino. Non solo per i fan ma anche per le forze dell'ordine. Il Viminale ha avvertito che in eventi pubblici come questo l'allerta deve salire dopo i fatti di Parigi. Ma a inquietare ancor di più è il fatto che per il concerto della popstar americana, secondo "La Stampa", sarebbero stati acquistati biglietti dall'estero: 1.200 ticket da Paesi come Tonga, Arabia Saudita e Afghanistan.