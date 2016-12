Madonna contro Guy Ritchie per la custodia di Rocco: il figlio la blocca su Instagram

Un aforisma di Nietzsche, una frase pronunciata da Marylin Monroe e in mezzo uno scatto con Lourdes in cui è difficile distinguere la madre dalla figlia. "Double trouble", "doppio problema", recita la didascalia che accompagna la foto. Madonna ha dato il benvenuto al 2016 così, quasi a smentire frizioni con la più grande dei suoi quattro figli e senza far menzione agli altri problemi che la riguardano, quelli con il figlio Rocco, al quale pure aveva dedicato un messaggio di auguri sul web a Natale. "Buon Natale al raggio di sole della mia vita", aveva scritto la regina del pop.



Rocco Ritchie in quei giorni era a Londra con il padre e la sua nuova famiglia, dove si è trattenuto oltre quanto stabilito con la madre. Rocco, approfittando di una visita al regista, si è rifiutato di acconsentire al diktat materno di tornare a New York per le feste, facendo infuriare Madonna, che si è rivolta alla Corte Suprema di Manatthan per imporre il rientro in patria del figlio. Il 23 dicembre il giudice ha accolto il ricorso della popstar, ma l'entourage di Guy Ritchie ha rispedito al mittente la decisione, sostenendo che "Rocco ha espresso chiaramente di non voler tornare a New York". La convinzione della popstar è che l'ex marito, con il quale i rapporti non sono idilliaci dopo il divorzio sancito nel 2008, starebbe facendo pressioni su Rocco per convincerlo ad andare a vivere con lui e abbandonare miss Ciccone.



Dal canto suo, l'adolescente avrebbe lamentato eccessivo rigore e la mania di controllo della madre: "Mi tratta come un trofeo da sventolare contro papà", sarebbe stata una delle sue lagnanze più recenti. Poi l'affronto: Rocco ha bloccato la mamma su Instagram impedendole di accedere ai contenuti del suo profilo, seguito da 138 mila follower. Di più: tra i 138 mila seguaci non solo resta presente papà Guy Ritchie, ma anche la sua nuova moglie Jaqui.