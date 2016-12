Madonna canta "La Vie en Rose" e sul palco piange per il figlio Rocco

Secondo fonti vicine alla cantante, citate da "Page Six", Madonna "ha accettato il fatto che Rocco non tornerà indietro" e si sta battendo per ottenere almeno che il ragazzo torni a New York per un week end al mese.



L'indiscrezione emerge a pochi giorni dalla decisione della Corte Suprema di Manhattan, che ha rigettato le richiesta di Madonna. La cantante aveva sostenuto che l'ex marito Guy Ritchie, avesse violato il loro patto di divorzio, trattenendo il ragazzo a Londra e non rimandandolo indietro dopo le vacanze di Natale, e pertanto aveva chiesto al giudice di imporre il ritorno del figlio a New York. Mercoledì, la Corte presieduta dal giudice Deborah Kaplan, ha invece esortato i due ex coniugi a trovare un accordo sull'affidamento e a porre fine ai litigi e alle pressioni esercitate sull'adolescente.



Giovedì, il caso è arrivato anche davanti all'Alta Corte di Londra, alla quale Madonna si è appellata accusando di rapimento Guy Ritchie, presente in aula. Anche il giudice inglese si è espresso sulla falsariga della collega americana.



Intanto Madonna, che in pubblico non ha mai nascosto la nostalgia per il figlio, ha postato su Instagram un nuovo malinconico messaggio, proprio nelle stesse ore in cui ha ceduto al pianto sul palco neozelandese.