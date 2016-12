Macaulay Culkin, l'ex bimbo prodigio compie 35 anni

C'era una volta il bimbo prodigio di " Mamma ho perso l'aereo ". Macaulay Culkin compie 35 anni ma da tempo è caduto nel dimenticatoio. Hollywood lo snobba e lui, dopo le peripezie legate alla droga, si diletta con la sua rock band " The Pizza Underground ". Quasi un anno fa è uscito allo scoperto per smentire le solite voci che lo davano per morto. Poi di nuovo il silenzio. Nel frattempo è diventato irriconoscibile.

Nel 2010 è tornato a recitare per il piccolo schermo, ma non è riuscito a risollevarsi. Dopo l'enorme successo nella prima metà degli anni Novanta è definitivamente lontano dal set. Non si è più ripreso da quando nel 1994 iniziò girò due clamorosi flop, "Pagemaster - L'avventura meravigliosa" e "Richie Rich - Il più ricco del mondo".



Non solo, sempre nello stesso anno è stato protagonista di folli festini a base di alcol e droga che mandarono in disfacimento la sua vita. Nel 2004 venne arrestato per possesso di marijuana e negli ultimi anni ha abbandonato definitivamente il mondo cinema. L'attore è anche il padrino di uno dei figli di Michael Jackson: il re del pop infatti lo volle per il video di "Black or White".