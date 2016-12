Lopez, la voce di Leonard di Big Bang Theory... canta! Ecco "Aspetterò domani"

Si intitola "Aspetterò domani" il primo singolo di Lopez, in radio e nei digital store da venerdì 13 novembre. Per gli appassionati di "Big Bang Theory" la voce di Lopez è familiare, essendo il doppiatore di Leonard (Johnny Galecky) ma qui l'artista romano offre una nuova faccia di sé, quella del cantautore polistrumentista. Il brano anticipa l'album di inediti in arrivo a inizio 2016. Tgcom24 vi offre il video del singolo in anteprima.