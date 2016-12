Leonardo Decarli, dal Web alla musica con "Non voglio l'estate"

1 agosto 2016 11:43 Leonardo Decarli, dal Web alla musica con "Non voglio lʼestate" Primo singolo per lo youtuber, che fa il suo debutto con un tormentone estivo

Un brano che promette già di essere tormentone. "Non voglio l’estate" è l'esordio musicale dello youtuber, webstar (ma non solo) Leonardo Decarli. Il singolo, accompagnato da un video che vede protagonista Jody Cecchetto, "è nato quasi per caso e sono soddisfatto di come sta andando" ha raccontato Leonardo a Tgcom24 "la mia estate sarà di lavoro. Ho tanti progetti tra le mani...ma non dico nulla per scaramanzia".

Da quest'estate vorrei un sacco di soddisfazioni... ho tanti progetti tra le mani Dopo tante cover finalmente è arrivato un brano tuo. Com'è nato "Non voglio l'estate"?

Quasi per caso, stavo registrando la cover di "Sofia" di Alvaro Soler insieme a Filadelfo Castro, il musicista. Giocando ci siamo detti 'Ma perché non facciamo un singolo noi?'. Così qualche settimana dopo mi ha proposto il progetto, ci abbiamo lavorato un po' su finché non siamo arrivati al risultato che volevamo.



Cosa vuoi tu dall'estate 2016?

In generale non sono un amante dell'estate, anzi preferisco l'inverno e la pioggia. Ma da quest'estate vorrei un sacco di soddisfazioni a livello lavorativo... ho tanti progetti ta le mani, musicali ma non solo. Però non ne parlo a nessuno per scaramanzia...



Uno su tutti?

Ho in cantiere altri brani, ma ci sono anche progetti cinematografici. Visto che ho alle spalle otto anni di scuola di recitazione, il massimo sarebbe un piccolo ruolo in un film. Concluderebbe l'estate alla grande!

Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 1 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 2 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 3 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 4 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 5 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 6 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 7 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate 8 di 8 Instagram Instagram Leonardo Decarli, dal Web la sorpresa musicale dell'estate leggi dopo slideshow ingrandisci