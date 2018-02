Le donne del cinema italiano contro le molestie: "Dissenso comune"

Le donne del cinema italiano si mobilitano contro le molestie e firmano una lettera ospitata su Repubblica.it per rendere pubblico il loro "dissenso comune" dopo il caso Weinstein. Da Ambra Angiolini a Paola Cortellesi, da Sabrina Impacciatore alle sorelle Comencini e Rohrwacher, sono 124 tra attrici e lavoratrici dello spettacolo a scendere in campo. "Non è la gogna mediatica che ci interessa. Il nostro non è e non sarà mai un discorso moralista", scrivono.