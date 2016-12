Le Donatella, un brano di Natale per "Terre des Hommes"

"Siamo da sempre concretamente sensibili a questi temi, e siamo convinte che la musica possa realmente unire le persone, come anche l'attenzione per il sociale, perché è proprio partendo da piccoli gesti che si possono cambiare in meglio tante vite", hanno detto Silvia e Giulia Provvedi.



"Vivere" si potrà scaricare al costo di 0,99 cent o regalare a una persona cara. Il ricavato sarà devoluto interamente ai bambini di "Terre des Hommes", associazione attualmente presente in 68 paesi con oltre 870 progetti a favore dei più piccoli.