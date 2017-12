Laura Pausini, nel 2018 il nuovo album e un tour mondiale: si parte da Roma

"A MEZZANOTTE ti dico tutto" aveva scritto in un misterioso post l'artista prima di dare l'annuncio ufficiale, proprio a mezzanotte. E "A mezzanotte" potrebbe anche essere, secondo il parere di molti, il titolo del nuovo disco, che segna il ritorno di Laura Pausini, dopo un anno di stop discografico. L'annuncio, preceduto da diversi post countdown e da alcune immagini scattate da una Polaroid, è avvenuto nella notte. Il tour comprende, al momento, una ventina di appuntamenti che si concentrano soprattutto nel Nord e nel Sud d'America, ma che prevedono anche delle tappe europee in autunno.



Intanto l'artista fa sapere, sempre via social, di aver vinto con il suo concorrente Luis Adriàn il programma "La Vox México": "Grazie Mexico per avermi fatto vincere con il #equipopausini #teampausini lo show più importante della tv messicana! La Voz México".



Queste le date del tour::

JUL 21 ROME – CIRCO MASSIMO

JU 22 ROME – CIRCO MASSIMO

JUL 26 MIAMI – JAMES L. KNIGHT CENTER

JUL 28 LOS ANGELES – GREEK THEATRE

JUL 31 MONTERREY – ARENA MONTERREY

AUG 2 GUADALAJARA – AUDITORIO TELMEX

AUG 4 MEXICO DF – ARENA CIUDAD DE MEXICO

AUG 6 GUATEMALA CITY – FORUM MAJADAS

AUG 8 SAN JOSÈ – ESTADIO NACIONAL

AUG 11 GUAYAQUIL – COLISEO VOLTAIRES

AUG 14 LIMA – JOCKEY CLUB AUG 16 BUENOS AIRES – LUNA PARK

AUG 18 SANTIAGO – MOVISTAR ARENA

AUG 20 SAO PAULO – CITI BANK HALL

AUG 21 SAO PAULO – CITI BANK HALL

AUG 23 BRASILIA – TEATRO GUIMARAES

AUG 25 RECIFE – CLASSIC HALL

AUG 31 NEW YORK – RADIO CITY MUSIC HALL

OCT 17 BARCELONA – PALAU ST JORDI

OCT 18 MADRID – WIZINK CENTER

OCT 20 PARIS – ZENITH LA VILLETTE

OCT 21 BRUXELLES – FOREST NATIONAL

OCT 23 STUTTGART – PORSCHE ARENA

OCT 24 ZURICH – HALLENSTADION