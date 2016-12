30 dicembre 2015 Laura Pausini, Jovanotti, Belen e Gianni Morandi: ecco le star social del 2015 La cantante è la regina di Facebook con oltre 6 milioni e mezzo di fan. Cherubini domina su Twitter, mentre la showgirl fa sua la top 10 di Instagram Tweet google 0 Invia ad un amico

11:12 - Laura Pausini e Jovanotti sono le stelle dello spettacolo più popolari dei social nel 2015. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Social Vip, la cantante romagnola si conferma la regina di Facebook con i suoi 6,6 milioni di fan, mentre Lorenzo Cherubini domina su Twitter con quasi 3 milioni di follower. Su Instagram la regina resta Belen Rodriguez, con più di tre milioni di seguaci. Ma la vera star social dell'anno è Gianni Morandi.

Laura Pausini sbanca Facebook nella lista dei vip più popolari del social network. La cantante di Solarolo guida davanti a Eros Ramazzotti, che ha due milioni di fan in meno. Alle loro spalle la new entry rappresentata da Belen Rodriguez, che conquista la terza piazza scalzando Vasco Rossi. Il rocker negli ultimi due mesi ha perso 150mila fan. Stabile al quinto posto Andrea Bocelli davanti a Emma Marrone, che fa indietreggiare Ligabue in settima posizione. Completano la top 10 Frank Matano e le star di "Violetta" Lodovica Comello e Ruggero Pasquarelli.



Grazie ai 600 mila follower conquistati nell'ultimo anno solare, su Twitter, Jovanotti tiene a distanza una incalzante Laura Pausini, che sopravanza Ligabue, secondo nel 2014. Ai piedi del podio resta Michelle Hunziker, mentre Emma Marrone entra nella top 10 direttamente in quinta posizione. A seguire Melissa Satta e Nicola Savino, che scavalca l'altra ex velina sarda Elisabetta Canalis. Chiudono Fabio Volo e Gerry Scotti, in caduta libera con 5 posizioni in meno.



Ma la vera star social del 2015 è Gianni Morandi, che, con un milione di nuovi fan in più rispetto al 2014, balza dal 38mo al 17mo posto. Merito anche di Anna e delle sue foto.