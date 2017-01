Laura Pausini firma le frasi dei "Baci" per San Valentino

Con le sue canzoni ha fatto innamorare milioni di persone e da sempre all'amore ha dedicato la maggior parte delle sue canzoni. Adesso per la prima volta in assoluto Laura Pausini insieme a Baci Perugina autografa 33 frasi tratte dalle sue hits più belle e 10 dediche pensate per i fan e tutti gli innamorati, inserite nei "cartigli" dell'edizione speciale di Baci Perugina dedicata a San Valentino. Lo scorso anno era stato Fedez il testimone dell'iniziativa.

Oltre 70 milioni di dischi venduti nel mondo, 23 anni di carriera alle spalle, una fama internazionale e molti premi prestigiosi vinti. I suoi profili social contano numeri da capogiro. Ogni suo singolo scala le classifiche musicali in qualsiasi angolo della terra e adesso la sua "La meraviglia di essere simili" diventa la colonna sonora d'amore di Baci Perugina e il sigillo della nuova edizione di "Autografi d'Amore di Laura Pausini".



Da "Benvenuto a un nuovo anno per noi/a un anno di noi" ad "Arrivi tu che sai chi sono", Baci Perugina celebra così l'amore con la musica di una star internazionale come la Pausini.



Ogni gesto d'amore che si rispetti è sempre accompagnato da una dedica e Laura ha regalato a Baci Perugina 10 frasi, pensate per i fan e gli innamorati, che potranno far proprie o completare con la propria vena romantica; queste sono contenute negli speciali cartigli firmati "Io e Laura Pausini". "La faresti una pazzia? Sai come si fa una pazzia?..." o "Le cose più belle della vita non sempre si vedono con gli occhi…" sono solo alcuni degli incipit d'amore da dedicare e personalizzare anche sul sito baciperugina.it e condividere con l'hashtag #ioeLaura.