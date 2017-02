Lady Gaga pronta per il giro del mondo, tappa a Milano il 26 settembre

Dopo il successo del Super Bowl, Lady Gaga è pronta per il suo Joanne World Tour. Sarà in Nord America a partire dal 1° Agosto (Vancouver) e in Europa a partire dal 22 settembre (Barcellona), prima di tornare nuovamente in Nord America a novembre e dicembre. In Italia è attesa il prossimo 26 settembre al Mediolanum Forum di Milano e i biglietti saranno in vendita a partire dal 10 febbraio.