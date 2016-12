10 settembre 2015 Kurt Cobain, nessuno compra la casa d'infanzia del frontman dei Nirvana La villetta, situata ad Aberdeen, nel distretto di Washington, e messa in vendita dalla madre del cantante, è inveduta da due anni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:17 - Resta invenduta la casa d'infanzia di Kurt Cobain. La proprietà, che si trova ad Aberdeen, nel distretto di Washington, è stata messa in vendita nel 2013 per 500.000 dollari dalla madre del cantante, Wendy O’Connor, ma è ancora senza acquirente, nonostante due riduzioni del prezzo richiesto. In quella casa, il frontman dei Nirvana era cresciuto e restano visibili alcuni disegni sui muri e un buco in una parete fatti dal cantante da bambino.

Stando a quanto riportato da Immobiliare.it, la piccola casa si trova in una zona umile della città e non versa in condizioni ottimali. Costruita nel 1923 e poi ristrutturata intorno agli Anni Cinquanta, la villetta non trova un compratore, nonostante la madre del cantante, proprietaria dell'immobile, lo scorso marzo abbia fatto scendere la sua richiesta a 400.000 e successivamente l'abbia ulteriormente abbassata a 329.000 dollari.



La famiglia di Kurt Cobain auspica che il nuovo proprietario faccia della casa un museo sul cantautore, anche perché l'immobile conserva ancora la stanza da letto del leader dei Nirvana, realizzata in una piccola mansarda, in cui sono visibili tracce lasciate dal giovane Cobain, come il logo che dipinse sul muro in onore degli Iron Maiden e quello di un liquore di bassa qualità.