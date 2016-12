Kanye West, il nuovo disco "The life of Pablo" in streaming su Pornhub

A sorpresa, è possibile ascoltare il nuovo album di Kanye West, "The life of Pablo", in streaming gratuito su Pornhub. Il cantante aveva reso disponibile il lavoro solo su Tidal ma qualcuno ha scovato il link su uno delle più frequentate piattaforme di video-sharing per adulti. La mossa non è stata confermata dallo staff del rapper e potrebbe anche essere una tattica di marketing alternativa.