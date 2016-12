Justin Bieber "sorvegliato speciale" a Roma

Non si è presentato a una udienza dopo aver aggredito un paparazzo, e su Justin Bieber pende un mandato di cattura internazionale emesso da un giudice argentino. Così il suo soggiorno in Italia, è a Roma per girare alcune scene del film di Ben Stiller "Zoolander 2", potrebbe essere rovinato. Il provvedimento sarebbe ora allo studio delle autorità italiane.