Justin Bieber provoca i fan con il lato B scolpito su Instagram

Il mare blu, un'isola di fronte e un dito che la indica. La foto è eloquente, perché in piedi su uno yacht c'è Justin Bieber, il bad boy della musica che non smette di combinare marachelle. Eccolo infatti nudo, di spalle, con il lato B scolpito in bella mostra e i tatuaggi in evidenza, in uno scatto postato su Instagram. Con un solo commento: "Like". E di "mi piace", nel giro di poche ore, ne ha già ottenuti un milione.