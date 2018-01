Justin Bieber e Selena Gomez, Capodanno insieme in Messico

Justin Bieber e Selena Gomez hanno trascorso insieme il Capodanno in Messico, a Cabo San Lucas. Secondo le indiscrezioni di "E!", la pop star canadese ha affittato una villa vicino a quella della Gomez, arrivata dopo Natale in compagnia di alcuni amici. Justin l'ha raggiunta il 31 dicembre, dopo qualche giorno a Cancun insieme alla sua famiglia. I due avrebbero trascorso qualche ora in tranquillità sulla spiaggia guardando i fuochi d'artificio di fine anno.

Una fonte ha raccontato: "Lui e Selena hanno passato un po' di tempo insieme. Erano molto rilassati e vestiti in modo casual. Hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno e si sono goduti lo spettacolo dei fuochi d'artificio sull'oceano". Mentre un'altra ha aggiunto: "Justin ha avuto un capodanno bellissimo insieme a Selena. Non vede l'ora di trascorrere il 2018 insieme a lei. E' stata una serata speciale condivisa insieme ad alcuni amici comuni in un posto bellissimo".



La coppia di star a differenza degli scorsi mesi hanno preferito non mostrarsi in pubblico in romantici atteggiamenti. Dopo Capodanno i due sono rientrati a Los Angeles con un jet privato insieme ad alcuni amici. Il 2018 segnerà il loro definitivo ritorno di fiamma?