Jovanotti si sente "L'estate addosso" come un vestito di Elvis

13:09 - Parte sabato 20 giugno da Ancona il tour negli stadi di Jovanotti ma per ingannare l'attesa c'è spazio per un nuovo video. Da giovedì 18 infatti, sarà in rotazione il clip de "L'estate addosso", diretto da Gabriele Muccino. La canzone prende il titolo proprio dal film che il regista romano sta girando e che arriverà nei cinema nel 2016. Tgcom24 vi offre alcune foto esclusive dal set del video.

"Due anni fa Gabriele mi ha fatto leggere un soggetto per un film - spiega Lorenzo -. Si chiamava 'L'estate addosso'. Ho pensato subito che sarebbe stato un gran titolo per una canzone e di getto ho buttato giù l'idea. Poi più avanti ho lavorato al testo e ho coinvolto anche Vasco Brondi, ma l'ispirazione è arrivata proprio in quel momento, appena l'ho letto".



Un'ispirazione troppo urgente per aspettare che il film fosse pronto e legare la canzone a quello. Ma l'occasione per collaborare con Muccino è arrivata lo stesso. "Mi piace lavorare con Gabriele, è un grande regista, crea un bellissimo clima sul set e poi siamo amici - ha continuato Jovanotti -, e lavorare con un amico di così grande talento è un piacere doppio. Mi ha anche permesso di mettere il vestito da Elvis che avevo nel cassetto da un po' e aspettava la canzone giusta, e il regista giusto".



Il video è stato girato sabato 6 giugno, sulla spiaggia di Fregene dove la troupe è impegnata con le riprese del film, in un clima allegro e divertito. "Mi ha preceduto! - ha commentato sorridendo Muccino -. Alla fine la canzone uscirà prima del film che uscirà nel 2016, ma è così che è nata. E siccome non mi bastava, già che c’ero, ho pensato di chiedergli anche la colonna sonora del film. E così è tutto intrecciato. Un giorno ho girato il film, quello seguente abbiamo girato il clip e poi abbiamo ricominciato a girare il film".



Muccino aveva già collaborato con Lorenzo per "Baciami ancora" e per "Tensione evolutiva", il brano che ha anticipato "Backup 1987-2012", il best che da qualche settimana ha eccezionalmente conquistato il sesto disco di platino.