1 aprile 2015 Joni Mitchell in rianimazione a Los Angeles, ricoverata dopo un malore La cantautrice folk, 71 anni, è stata trovata priva di sensi nella sua casa di Bel Air, ma il suo entourage tranquillizza i fan: "E' sveglia e di buon umore" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:46 - Joni Mitchell è ricoverata in rianimazione, in un ospedale di Los Angeles. Secondo quanto pubblicato sul sito ufficiale della cantautrice folk canadese, che è gestito dal suo entourage, la Mitchell, 71 anni, è stata rinvenuta priva di sensi e ora "è in terapia intensiva, ma è sveglia e di buon umore". La cantante soffre da tempo di una rara malattia della pelle, ma non è chiaro se il malore accusato sia legato alla sua patologia.

Secondo la stampa statunitense, alle 14.30 di martedì, i paramedici hanno risposto a una richiesta di aiuto per una donna priva di sensi nella strada in cui abita la cantautrice, a Bel Air. L'identità della donna e le sue condizioni non sono state rese note, ma il paziente, che verosimilmente doveva essere la Mitchell, è stata trasportata in ospedale.



Joni Mitchell soffre della sindrome di Morgellons, una malattia che provoca diffusa sensazione di prurito e piaghe. La cantautrice è stata anche un'accanita fumatrice, tanto da definire il fumo “uno dei grandi piaceri della vita”, in un'intervista rilasciata nel 2007 al The Telegraph.



Considerata un'icona della musica folk degli Anni Sessanta e Settanta, Joni Mitchell, all'anagrafe Roberta Joan Anderson, ha scritto brani memorabili come River, Help Me, Both Sides Now e Big Yellow Taxi, ha vinto otto Grammy Awards e nel 1997 è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. Musicista stimata e avvezza alla sperimentazione, la Mitchell è anche pittrice: molte cover dei suoi album ripropongono sue opere.