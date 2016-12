5 febbraio 2015 Johnny Depp, matrimonio a sorpresa con Amber Heard L'attore ha detto sì giovedì nella sua casa di Hollywood, anticipando la cerimonia prevista questo weekend alle Bahamas Tweet google 0 Invia ad un amico

10:57 - Johnny Depp ha detto sì. Il 3 febbraio l'attore ha sposato la compagna Amber Heard, di 23 anni più giovane, anticipando la cerimonia già organizzata per questo weekend nell'isola delle Bahamas di proprietà della star, dove nel fine settimana ci sarà comunque un'altra celebrazione. Secondo la stampa statunitense, Depp si sarebbe sposato nella sua casa di West Hollywood e poi sarebbe volato ai Caraibi. La coppia sta insieme dal 2011.

Johnny Depp, attualmente nelle sale con la commedia Mortdecai, aveva conosciuto la Heard sul set di Rum Diary e ufficializzato il fidanzamento nel marzo del 2014, confermando le indiscrezioni emerse un paio di mesi prima. “Il fatto che porto al dito l'anello di diamanti della mia bambolina ne è la dimostrazione”, disse Depp in quell'occasione, raccontando di aver sbagliato la misura del gioiello. La coppia aveva festeggiato il fidanzamento con un party a Los Angeles, a cui avevano partecipato molti amici vip, da Steven Tyler a Mandy Moore e Marilyn Manson.



Per l'attore, 51 anni, si tratta del secondo matrimonio. Depp è stato sposato dal 1983 al 1986 con la make up artist Lori Allison. L'attore ha due figli, Lily-Rose, di 15 anni, e Jack, di 12, entrambi avuti dalla precedente relazione con l'attrice e cantante Vanessa Paradis, che è stata sua compagna per 14 anni fino al giugno del 2012, quando è arrivata la rottura definitiva. Per la Heard, invece, si tratta del primo matrimonio.